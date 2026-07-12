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12 июля, 15:03

В Киевской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Вид на центр Киева. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Вид на центр Киева. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

В Киевской области прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщили украинские СМИ.

«В Киевской области слышны взрывы», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал опасности действовал с 15:51 до 16:07 мск. Сведения о последствиях и возможных повреждениях не приводятся.

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Ранее сообщалось, что российские силы ночью нанесли серию ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по портам Одессы и Черноморска. По данным российского военного ведомства, ударам подверглись арсеналы с боеприпасами, топливные резервуары и плавсредства, перевозившие эти материалы в порты Украины.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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