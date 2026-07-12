Голова вот-вот лопнет: Петербурженка попала в больницу после обычного окрашивания

В Петербурге женщина поплатилась здоровьем за покраску волос — у неё сильно опухла голова, и лицо стало неузнаваемым. О происшетсвии пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Петербурженка попала в больницу после покраски волос. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Петербурженка попала в больницу после покраски волос. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Через час после салона у Елены началась сильнейшая аллергия: кожа головы горела, невыносимо чесалась, а отёк нарастал с каждым часом. Она рассказала, что раньше после окрашивания чувствовала лёгкий зуд, но не обращала на это внимания и даже не подозревала об аллергии.

Ночью состояние ухудшилось настолько, что она вызвала скорую. Голова опухла так сильно, будто вот-вот лопнет, стало трудно дышать. В больнице врачи обнаружили, что отёк почти полностью закрыл глаза пациентки. Пять дней ей кололи лекарства четыре раза в сутки, и только потом наступило улучшение.

Елена поделилась историей в соцсетях — и ролики быстро набрали популярность. Оказалось, с похожей проблемой сталкиваются многие женщины. Теперь тесты показывают у неё аллергию на любую краску, даже безаммиачную и хну. Она призвала девушек всегда проверять состав на коже перед процедурой, чтобы не повторить её ошибку.

Ранее Life.ru рассказывал о жителе Новосибирска, у которого после прогулки на сапборде сильно опухла голова. Егор отправился кататься по Обскому морю в жаркий солнечный день. Перед выходом на воду он нанёс солнцезащитный крем — аллергии у него раньше не было. Но через некоторое время мужчина заметил, что голова стала опухать. Глаза открывались с трудом, а на макушке образовался серьёзный солнечный ожог.