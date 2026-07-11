Голова превратилась в шар: Житель Новосибирска распух после прогулки на сапе
Житель Новосибирска получил сильный отёк головы после прогулки на сапе
Житель Новосибирска получил сильный отёк головы после прогулки на сапборде. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Житель Новосибирска получил сильный отёк головы после прогулки на сапе. Видео © Telegram / SHOT
Несколько дней назад Егор отправился кататься по Обскому морю в жаркую солнечную погоду. Перед прогулкой он воспользовался солнцезащитным кремом, поскольку ранее не сталкивался с аллергическими реакциями.
Через некоторое время мужчина заметил, что его голова сильно отекла. Кроме того, он с трудом открывал глаза, а на макушке получил серьёзный солнечный ожог.
Позже состояние сибиряка начало улучшаться. По информации SHOT, отёк стал постепенно спадать, и мужчина смог открыть глаза.
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Обложка © Telegram / SHOT