Голова превратилась в шар: Житель Новосибирска распух после прогулки на сапе

Житель Новосибирска получил сильный отёк головы после прогулки на сапборде. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Житель Новосибирска получил сильный отёк головы после прогулки на сапе. Видео © Telegram / SHOT

Несколько дней назад Егор отправился кататься по Обскому морю в жаркую солнечную погоду. Перед прогулкой он воспользовался солнцезащитным кремом, поскольку ранее не сталкивался с аллергическими реакциями.

Через некоторое время мужчина заметил, что его голова сильно отекла. Кроме того, он с трудом открывал глаза, а на макушке получил серьёзный солнечный ожог.

Позже состояние сибиряка начало улучшаться. По информации SHOT, отёк стал постепенно спадать, и мужчина смог открыть глаза.

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