Отёк мозга, разрыв мышц и «утопление» изнутри: Можно ли отравиться водой и чем опасен её избыток

Избыточное количество воды может причинить серьёзный вред организму. Чтобы понять, сколько воды можно выпить за час без вреда для здоровья, нужно знать скорость её выведения почками. Об этом Life.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Максимальное количество воды в час для здорового человека — 1 литр. Лучше ограничиться 0,8 литра, чтобы не переступить границы. Что бывает, если человек пьёт больше? Вода накапливается в организме, и понижается концентрация солей в ней. Разбавляется кровь, все внутриклеточные жидкости организма разбавляются водой, и концентрация солей, в частности натрия, снижается. Это называется гипонатриемия, а состояние избытка воды — гипергидратация или водная интоксикация. То есть вода в больших количествах — это яд. Надежда Чернышова Врач-терапевт

По словам эксперта, если натрия в крови становится мало, вода устремляется в клетки, и они набухают вплоть до гибели. Соответственно, развивается несколько фатальных нарушений, которые часто приводят к смерти.

Прежде всего реагирует мозг. Когда клетки начинают набухать, развивается отёк мозга. Мозг находится внутри черепной коробки, ему некуда расширяться. Поэтому происходит вклинение ствола мозга: он как бы выдавливается в сторону спинного мозга. В стволе находятся центры дыхания и кровообращения, они сдавливаются, и человек теряет сознание и умирает.

Второй механизм: мышцы буквально разрываются. Клетки от избытка воды лопаются, и миоглобин (мышечный белок) попадает в кровоток. Он забивает почечные канальцы, вызывая острую почечную недостаточность.

Третье последствие — отёк лёгких. Когда жидкость проникает в альвеолы, человек тонет изнутри. Появляются одышка и розовая пена на губах, после чего наступает потеря сознания.

«Вот такие страшные последствия могут быть из-за избыточного употребления воды. Такие примеры есть. В 2007 году на радиошоу в Америке был объявлен конкурс: кто больше выпьет воды и дольше её удержит внутри себя, не сходив в туалет. Победила 28-летняя американка, которая выпила 7,5 литров воды, пришла домой и умерла от отёка мозга», — заключила специалист.

Ранее Роспотребнадзор проверил мясную продукцию в российских магазинах и выявил серьёзные нарушения. Почти каждая десятая проба не соответствовала нормам: находили антибиотики, запрещённые ферменты и опасные бактерии. Life.ru узнал, какие признаки отравления мясом требуют скорую, а не «полежать на диване».

