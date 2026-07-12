Австралиец умер в миграционном центре Бали, не дождавшись депортации

Австралийский турист скончался в миграционном изоляторе на Бали, где ожидал депортации за нарушение правил пребывания в Индонезии. Об этом сообщили местные власти.

«Позже в тот же день дежурные заметили по камерам видеонаблюдения, что задержанный слишком долго не выходит из туалета. Сотрудники обнаружили его без сознания, оказали первую помощь, дали кислород и вызвали скорую помощь», — сообщили в ведомстве.

39-летнего мужчину задержали в пятницу в его доме в Джимбаране после расследования, начатого ещё в конце марта. По дороге в больницу Bali Jimbaran General Hospital врачи констатировали смерть, предварительно связав её с возможным сердечным приступом.

Полиция осмотрела место происшествия, а обстоятельства случившегося выясняют совместно с медиками. Глава иммиграционной службы Бали Буги Курниаван заявил, что ведомство продолжит сотрудничество с правоохранителями, больницей и представителями властей Австралии до завершения расследования.

Ранее в Турции умер российский капитан дальнего плавания, которому стало плохо во время работы на судне. Мужчину экстренно доставили в больницу, где врачи почти месяц боролись за его жизнь. Сейчас родственники оформляют документы для возвращения тела в Россию. У погибшего остались жена и двое детей.