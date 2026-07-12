«Сильная сборная, жаль, что без французов»: После слов экс-премьера Испании на ЧМ начался сущий кошмар

Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой оказался в эпицентре международного скандала. В статье для газеты El Debate он заявил, что сборная Франции — «команда очень высокого уровня, но, конечно, без французов», намекнув на африканское происхождение ряда игроков. Об этом пишет Politico.

Заявление вызвало шквал критики по обе стороны Пиренеев. Лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель обвинил политика в «неприкрытом расизме». Глава комитета по европейским делам Национального собрания Франции Пьер-Александр Англад назвал высказывание тяжёлым оскорблением команды и всей страны. Правящая Испанская социалистическая рабочая партия сочла слова бывшего главы правительства позорными.

Рахой, возглавлявший кабинет министров с декабря 2011 по май 2018 года, пока воздерживается от комментариев. Его реплика прозвучала накануне полуфинала чемпионата мира между Францией и Испанией, который состоится 14 июля, что придало скандалу особый резонанс. Некоторые сторонники политика утверждают, что это была неудачная шутка, вырванная из контекста, однако большинство расценили слова как оскорбительные.

Сборная Франции традиционно известна своим многонациональным составом, и подобные дискуссии возникали и раньше. Теперь скандал грозит омрачить атмосферу вокруг одного из самых ожидаемых матчей турнира, а французские власти не исключают официальной реакции по дипломатическим каналам. Организаторы встречи выразили надежду, что инцидент не повлияет на саму игру.

Ранее, Испания впервые с 2010 года пробилась в полуфинал чемпионата мира, обыграв Бельгию со счётом 2:1. На гол Руиса бельгийцы ответили точным ударом Де Кетеларе, однако на 88-й минуте Мерино принёс испанцам победу. Теперь 14 июля команда встретится с Францией в матче за выход в финал.