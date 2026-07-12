Бизон подбросил туриста на 2,5 метра в высоту в парке Йеллоустон

Бизон напал на пожилого туриста в национальном парке Йеллоустон и подбросил его в воздух. Инцидент произошёл вечером 10 июля. Мужчина гулял по кемпингу вместе со своим внуком, когда они столкнулись с огромным быком. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Дедушка с внуком находились на расстоянии примерно 90 метров от животного. Они считали такую дистанцию безопасной. Однако перед атакой рядом проехал автомобиль. Шум, вероятно, разозлил животное. Бизон сорвался с места и атаковал посетителя парка, подбросив его вверх на 2,5 метра. После этого мужчина упал на землю.

Нападение бизона на туриста в США. Видео © X / Molly Ploofkins

Свидетель происшествия начал громко кричать. Вместе с другими людьми он отпугнул бизона. Пострадавшему сразу вызвали скорую помощь. Медики доставили его в больницу с серьёзными травмами.

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