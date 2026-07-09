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8 июля, 23:08

Индиец 30 минут гладил львицу во время нападения и выжил

Индийский скотовод Калу Пармар выжил после нападения редкой азиатской львицы. Мужчина не стал сопротивляться и начал осторожно гладить хищницу, пока она прижимала его к земле.

Инцидент произошёл утром у дома Пармара в деревне Гараджия штата Гуджарат. Молодая львица сначала вцепилась скотоводу в руку, затем укусила за ногу и повалила на землю. Животное почти 30 минут удерживало пострадавшего и не давало ему подняться.

Индиец гладил львицу при нападении и выжил. Видео © X / Jeet

Мужчина сохранял поразительное спокойствие на протяжении всей атаки. Он не делал резких движений, поддерживал зрительный контакт со львицей и периодически поглаживал её. Такое поведение помогло Пармару избежать более серьёзных травм.

Драматичные кадры произошедшего быстро разошлись по соцсетям. Местные жители пытались спасти пострадавшего. Они окружили хищницу, громко кричали и бросали камни. В итоге львица отступила.

Пармара доставили в больницу с травмами руки и ноги. Лесной департамент сразу начал поиски хищницы.

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Ранее Life.ru рассказывал, как хозяин московского охотничьего магазина Юрий Большаков застрелил львицу на охоте в Южной Африке и столкнулся с волной негодования. Бизнесмен сфотографировался с умирающей добычей. Пользователи сети назвали поступок «жалким зрелищем» и обвинили мужчину в жестокости. Комментаторы добавили, что львица выросла в питомнике и была приручена.

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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Reve AI

Лия Мурадьян
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