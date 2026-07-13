Музыканты The Pond Band стали жертвами крушения самолёта на Багамах

Участники местной группы The Pond Band и диджей оказались среди погибших при авиакатастрофе на Багамах. Ни один из людей, находившихся на борту самолёта авиакомпании Flamingo Air, не выжил.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на заявление профсоюза музыкантов и представителей развлекательной индустрии Багамских островов, среди пассажиров находились представители местной музыкальной сцены.

«Среди дорогих нам умерших – талантливые и активные члены нашего творческого сообщества, включая участников The Pond Band и диджея», – говорится в заявлении организации.

По данным AP, воздушное судно потерпело крушение на одном из островов Багамского архипелага. Обстоятельства произошедшего и причины аварии пока не раскрываются.

The Pond Band была известна на местной сцене, а её участники регулярно выступали на мероприятиях и развлекательных площадках. Гибель музыкантов стала тяжёлой потерей для творческого сообщества островного государства.

Ранее Life.ru писал, что певец Оливер Три погиб при столкновении двух вертолётов в Бразилии. Артист находился в Южной Америке в рамках гастрольного тура, когда произошла трагедия. Вместе с ним погибли ещё несколько человек, находившихся на борту воздушных судов.