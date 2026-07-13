Афтершок зафиксирован в Бурятии после утреннего землетрясения

В Бурятии в Тункинском районе после землетрясения зарегистрировали афтершок. Основной толчок произошёл рано утром: магнитуда 4,9, эпицентр — в 7,6 км от села Кырен. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

«Поступила информация о том, что 05:56 мск зарегистрирован афтершок на территории Тункинского района», — сообщили в управлении.

В соседней Иркутской области колебания ощущались на 3 балла. Жертв и разрушений нет.

Тункинский район находится в Байкальской рифтовой зоне — здесь часто происходит расхождение земной коры, поэтому сейсмическая активность высокая. К этой зоне относится и озеро Хубсугул в Монголии. Ранним утром там произошло землетрясение, которое почувствовали и в соседних регионах. Толчки зафиксировали в 10:18 по местному времени (05:18 мск), эпицентр был в 34 км от посёлка Аршан. В эпицентре интенсивность достигала 6–7 баллов, в сёлах — 3–4.