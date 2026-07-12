Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 4490 человек

Число погибших после разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 4490 человек. Обновлённые данные привёл председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

Согласно правительственной сводке, в результате стихийного бедствия пострадали десятки тысяч жителей. Медицинская помощь потребовалась 32 401 человеку, а число получивших травмы остаётся на уровне 16 740.

Стихия также оставила без жилья 17 907 человек. Полностью разрушены 190 зданий, ещё 856 объектов получили серьёзные повреждения.

Спасательные службы продолжают ликвидировать последствия землетрясения. В ходе поисковых операций удалось спасти 6462 человека, а для временного размещения пострадавших организовали 108 лагерей, куда направили 19 583 жителя.

Всего помощь после катастрофы получили более 120 тысяч семей. Пострадавшим передали почти 10 тысяч тонн продуктов питания и другие необходимые ресурсы.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. Тогда были зафиксированы два мощных подземных толчка магнитудами 7,2 и 7,5, эпицентры которых находились в штате Яракуй.

Ранее Life.ru писал, что Россия направила в Венесуэлу 22 тонны гуманитарной помощи и мобильный госпиталь после разрушительного землетрясения. Российские спасатели доставили продукты, палатки, оборудование и предметы первой необходимости. Кроме того, в страну прибыли специалисты Минздрава с мобильным госпиталем для оказания помощи пострадавшим.