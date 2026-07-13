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13 июля, 07:16

Спасатели обследуют дно на месте обрушения моста с детьми в Приморье

Обложка © Макс / NOVOSTI_PRIMORYE25

Обложка © Макс / NOVOSTI_PRIMORYE25

В Приморском крае спасатели начали обследовать дно, под обрушившимся у пляжа мостом. В воде под обломками конструкции могут находиться люди. Сейчас пострадавшими числятся четыре человека, жертв нет. О работе экстренных служб сообщил глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон.

«Пострадавших осмотрели медики. Также на месте работают сотрудники МЧС. По предварительной информации погибших нет. Ожидаем прибытие спасателей для обследования дна», — написал чиновник.

Рухнувший в Приморье мост был закрыт, а купание — запрещено из-за опасных медуз
Рухнувший в Приморье мост был закрыт, а купание — запрещено из-за опасных медуз

Как сообщалось, четыре человека пострадали из-за обрушения пешеходного моста на пляже Большая Тавайза в Артёмовском городском округе в Приморском крае. Среди пострадавших один взрослый мужчина, который после осмотра отказался от госпитализации, и три подростка 16, 15 и 14 лет. Двое из них получили лёгкие травмы, одному оторвало палец. В момент трагедии на мосту было около 20 человек, в основном дети. Отдыхающие прыгали с него в воду.

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Татьяна Миссуми
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