Спасатели обследуют дно на месте обрушения моста с детьми в Приморье

В Приморском крае спасатели начали обследовать дно, под обрушившимся у пляжа мостом. В воде под обломками конструкции могут находиться люди. Сейчас пострадавшими числятся четыре человека, жертв нет. О работе экстренных служб сообщил глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон.

Как сообщалось, четыре человека пострадали из-за обрушения пешеходного моста на пляже Большая Тавайза в Артёмовском городском округе в Приморском крае. Среди пострадавших один взрослый мужчина, который после осмотра отказался от госпитализации, и три подростка 16, 15 и 14 лет. Двое из них получили лёгкие травмы, одному оторвало палец. В момент трагедии на мосту было около 20 человек, в основном дети. Отдыхающие прыгали с него в воду.