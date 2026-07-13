Бастрыкин попросил ВККС согласовать уголовное дело против судьи из Кызыла

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кызылского городского суда Республики Тыва. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Речь идёт о судье Азияне Монгуш, которую подозревают в вынесении заведомо неправосудного судебного акта. Дело может быть возбуждено по части 1 статьи 305 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за подобные нарушения. Окончательное решение о возбуждении дела будет принято после рассмотрения представления ВККС.

«Председателем СК РФ Бастрыкиным А. И. в ВККС направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кызылского городского суда Республики Тыва Азияны Монгуш по ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение судьей заведомо неправосудного иного судебного акта)», — говорится в сообщении.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин обратился в ВККС с просьбой разрешить возбуждение уголовного дела против бывшего судьи Лазаревского райсуда Сочи Сергея Богдановича, который, по версии следствия, через посредников получил 25 млн рублей из 50 млн, обещанных за особый порядок рассмотрения дела и наказание без реального лишения свободы. Посредники привлечены, дело одного выделено.