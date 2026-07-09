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Регион
9 июля, 10:01

Бастрыкин возбудил дело о мошенничестве против экс-председателя суда в ЛНР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о мошенничестве против бывшего председателя Беловодского районного суда ЛНР Александра Горенко. Решение принято после согласования с Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС), передаёт Telegram-канал СК РФ.

По версии следствия, в 2021 году, когда Горенко занимал должность заместителя районного прокурора, он получил от жителя Луганска 4,4 млн рублей.

Следователи считают, что деньги предназначались якобы для помощи в освобождении сына фигуранта, которого привлекли к ответственности за незаконный оборот наркотиков.

«Не имея возможности и не намереваясь выполнять какие-либо действия для решения указанных вопросов, Горенко присвоил указанную сумму», — сообщили в Следственном комитете.

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Ранее Бастрыкин направил в ВККС представление о возбуждении уголовного дела против бывшего судьи Сергея Богдановича, который, по версии следствия, в 2025 году получил 25 млн рублей за обещание рассмотреть дело в особом порядке. Посредниками выступили трое фигурантов, двое из которых уже предстали перед судом.

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Дарья Денисова
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