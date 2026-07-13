Иностранец пытался вывезти в Польшу десятки редких ящериц на 5,5 миллиона рублей

Калининградские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Польшу 37 редких ящериц общей стоимостью более 5,5 млн рублей. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни.

На границе с Польшей задержали контрабанду редких ящериц на 5,5 млн рублей. Фото © Пресс-служба Калининградской областной таможни / Ксения Джумабекова

64-летний гражданин Польши пытался пересечь границу через пункт пропуска Мамоново-2 на личном автомобиле. Во время досмотра инспекторы обнаружили в салоне несколько спортивных сумок, внутри которых находились холщовые мешочки с живыми рептилиями. В каждом мешочке было по две-три ящерицы длиной от 15 до 20 сантиметров.

На границе с Польшей задержали контрабанду редких ящериц на 5,5 млн рублей. Фото © Пресс-служба Калининградской областной таможни / Ксения Джумабекова

Документов на перевозку животных у мужчины не оказалось. По его словам, он согласился перевезти рептилий по просьбе других людей за денежное вознаграждение.

Экспертиза установила, что изъятые животные относятся к виду малый поясохвост, который находится под защитой Конвенции СИТЕС.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде особо ценных диких животных. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. До решения суда рептилии находятся в специализированном помещении, где им обеспечены необходимые условия содержания.

Ранее в аэропорту Дубая таможенники обнаружили в бесхозном чемодане 223 редких животных, которых пытались незаконно вывезти. В багаже находились 129 ящериц, 36 скорпионов, восемь змей и 50 лягушек. Часть изъятых животных, по данным властей ОАЭ, подпадает под защиту Конвенции СИТЕС.