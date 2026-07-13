Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 09:28

Иностранец пытался вывезти в Польшу десятки редких ящериц на 5,5 миллиона рублей

На границе с Польшей задержали контрабанду редких ящериц на 5,5 млн рублей. Обложка © Пресс-служба Калининградской областной таможни / Ксения Джумабекова

На границе с Польшей задержали контрабанду редких ящериц на 5,5 млн рублей. Обложка © Пресс-служба Калининградской областной таможни / Ксения Джумабекова

Калининградские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Польшу 37 редких ящериц общей стоимостью более 5,5 млн рублей. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни.

На границе с Польшей задержали контрабанду редких ящериц на 5,5 млн рублей. Фото © Пресс-служба Калининградской областной таможни / Ксения Джумабекова

На границе с Польшей задержали контрабанду редких ящериц на 5,5 млн рублей. Фото © Пресс-служба Калининградской областной таможни / Ксения Джумабекова

64-летний гражданин Польши пытался пересечь границу через пункт пропуска Мамоново-2 на личном автомобиле. Во время досмотра инспекторы обнаружили в салоне несколько спортивных сумок, внутри которых находились холщовые мешочки с живыми рептилиями. В каждом мешочке было по две-три ящерицы длиной от 15 до 20 сантиметров.

На границе с Польшей задержали контрабанду редких ящериц на 5,5 млн рублей. Фото © Пресс-служба Калининградской областной таможни / Ксения Джумабекова

На границе с Польшей задержали контрабанду редких ящериц на 5,5 млн рублей. Фото © Пресс-служба Калининградской областной таможни / Ксения Джумабекова

Документов на перевозку животных у мужчины не оказалось. По его словам, он согласился перевезти рептилий по просьбе других людей за денежное вознаграждение.

Экспертиза установила, что изъятые животные относятся к виду малый поясохвост, который находится под защитой Конвенции СИТЕС.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде особо ценных диких животных. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. До решения суда рептилии находятся в специализированном помещении, где им обеспечены необходимые условия содержания.

Россиянка хотела привезти из Вьетнама исчезающий коралл, но попалась на таможне
Россиянка хотела привезти из Вьетнама исчезающий коралл, но попалась на таможне

Ранее в аэропорту Дубая таможенники обнаружили в бесхозном чемодане 223 редких животных, которых пытались незаконно вывезти. В багаже находились 129 ящериц, 36 скорпионов, восемь змей и 50 лягушек. Часть изъятых животных, по данным властей ОАЭ, подпадает под защиту Конвенции СИТЕС.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar