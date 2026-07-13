Из-за урагана под Петербургом людей пришлось вывозить с озера на снегоболотоходе

Семь человек оказались отрезаны от проезда у Лубенского озера в Ломоносовском районе Ленинградской области после урагана. Об этом сообщили в Комитете правопорядка и безопасности ЛО.

Эвакуация людей у Лубенского озера. Фото © Telegram / Правопорядок и безопасность ЛО

Сильный ветер повалил деревья, стволы и ветви полностью перекрыли дорогу. На место прибыли спасатели, которые начали расчищать путь.

Двух человек вывезли на аппарате под названием снегоболотоход. Остальные смогли покинуть территорию после того, как специалисты освободили проезд.

Ранее Life.ru рассказывал, что ураганный ветер повалил в Павловском парке Петербурга более 200 деревьев, в том числе вековые дубы и липы, нанеся самый серьёзный ущерб за последние 30 лет. Работы по расчистке уже начались, а 13 июля парк полностью закроют для посетителей.