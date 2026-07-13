Задержан политик-иноагент Борис Надеждин*

Политик-иноагент Борис Надеждин* задержан в Подмосковье. Как он сам сообщил в соцсетях, его везут в ОВД города Долгопрудный.

«Пришла полиция. Везут в отдел Долгопрудного», — написал экс-депутат Госдумы.

Напомним, что буквально 10 июля Министерство юстиции России включило Надеждина* в реестр иностранных агентов. Причиной стало то, что политик принимал участие в создании и распространении материалов других иноагентов. Также он участвовал в подготовке контента организации, чья деятельность признана нежелательной на территории страны.

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