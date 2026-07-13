Российскую «‎дочку» компании Akzo Nobel передали во временное управление

Находящиеся в РФ активы нидерландской компании Akzo Nobel отойдут во временное управление фирме «Развитие строительных активов» (РСА), которая до этого получила под управление российскую «дочки» производителя каменной ваты Rockwool. Соответствующий указ уже подписал президент страны Владимир Путин.

Под временное управление переданы 5935 обыкновенных акций ЗАО «Акзо Нобель Декор», а также доли в уставном капитале ООО «Акзо Нобель Коутингс» и ООО «Акзо Нобель Лакокраска», принадлежащие Akzo Nobel Coatings International B.V. и Panter B.V. Головной офис международной организации располагается в Амстердаме.

В России иностранная фирма работала под названием «Акзо Нобель Декор» и имела производственные цеха в Балашихе. Там выпускались лакокрасочные материалы под брендами Luxium, Pinotex, Hammerite и Marshall. Передача во временное управление позволит сейчас сохранить активы в РФ и перезапустить производство.

Ранее президент России Владимир Путин также подписал указы о введении временного управления в дочерних структурах польско-американской компании Canpack и датского производителя строительной изоляции Rockwool.