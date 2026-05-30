Финская Kuoma закрывает фабрику после ухода с российского рынка

Финская компания Kuomiokoski Oy, выпускающая обувь под брендом Kuoma, закрывает историческую фабрику в посёлке Куомиокоски и переносит производство в город Мянтюхарью. Об этом сообщает Yle.

Предприятие в Куомиокоски работало с 1930 года. В компании объясняют переезд тем, что новая площадка оснащена более современным оборудованием и сможет выпускать до 18 пар обуви в час.

По данным Yle, в последние годы финансовое положение Kuoma ухудшилось после ухода с российского рынка. С 2022 года оборот производителя сократился примерно на треть, а в 2025-м убыток превысил €1 млн.

Издание также отмечает, что обувь Kuoma давно производится не только в Финляндии. Верх ботинок шьют в Латвии, сырьё закупают в том числе в странах Азии, а в отдельных моделях финскими остаются лишь подошва и стелька.

