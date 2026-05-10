День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 02:09

Из-за кризиса на Ближнем Востоке резко выросли цены на серную кислоту

WSJ: Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал дефицит серной кислоты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sockagphoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sockagphoto

Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к сбоям в мировых поставках серной кислоты и ускорило рост цен на этот химический продукт. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что серная кислота считается одним из самых востребованных веществ в мировой промышленности. Она используется при выпуске удобрений, электроники, обработке древесины, производстве кожи и добыче металлов.

Серьёзное влияние на рынок оказали перебои в поставках серы из стран Персидского залива. Значительная часть этого сырья образуется в процессе нефтепереработки, а сложности с судоходством через Ормузский пролив нарушили привычные логистические цепочки.

Дополнительное давление создали экспортные ограничения Китая. По данным WSJ, Пекин решил сократить поставки серной кислоты за рубеж, стремясь обезопасить внутренний рынок удобрений и удержать цены внутри страны.

Эмоции вместо стратегии: Как Трампу аукнется устроенный им хаос на Ближнем Востоке
Эмоции вместо стратегии: Как Трампу аукнется устроенный им хаос на Ближнем Востоке

На фоне этих факторов стоимость серной кислоты в США уже заметно выросла. В марте цены оказались примерно на 27% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Следите за развитием событий на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Китай
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar