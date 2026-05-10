Из-за кризиса на Ближнем Востоке резко выросли цены на серную кислоту

Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к сбоям в мировых поставках серной кислоты и ускорило рост цен на этот химический продукт. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что серная кислота считается одним из самых востребованных веществ в мировой промышленности. Она используется при выпуске удобрений, электроники, обработке древесины, производстве кожи и добыче металлов.

Серьёзное влияние на рынок оказали перебои в поставках серы из стран Персидского залива. Значительная часть этого сырья образуется в процессе нефтепереработки, а сложности с судоходством через Ормузский пролив нарушили привычные логистические цепочки.

Дополнительное давление создали экспортные ограничения Китая. По данным WSJ, Пекин решил сократить поставки серной кислоты за рубеж, стремясь обезопасить внутренний рынок удобрений и удержать цены внутри страны.

На фоне этих факторов стоимость серной кислоты в США уже заметно выросла. В марте цены оказались примерно на 27% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года.