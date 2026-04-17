Миру грозит дефицит серной кислоты из-за сбоев поставок с Ближнего Востока

На мировом рынке усиливается дефицит серной кислоты на фоне перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока и новых экспортных ограничений Китая. Обострение ситуации связано с военным конфликтом который привёл к нарушению логистических цепочек и перекрытию Ормузского пролива, пишет портал «Нефть и Капитал».

Именно через Ближний Восток проходит значительная часть нефтяных потоков, при переработке которых образуется сера — ключевой компонент для производства серной кислоты. Дополнительное давление на рынок оказывает Китай, который со следующего месяца вводит запрет на экспорт H2SO4, усиливая глобальный дефицит.

На этом фоне в США уже зафиксирован рост цен: в марте стоимость серной кислоты увеличилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Промышленное значение реагента остаётся критическим, поскольку он используется в процессах извлечения урана и меди. Часть металлургических предприятий способна получать кислоту самостоятельно, улавливая диоксид серы в процессе производства.

Однако в урановой промышленности альтернативы практически отсутствуют, и при выщелачивании требуется готовый реагент. Эксперты отмечают, что дальнейшие перебои могут усилить давление на мировую промышленность и цепочки поставок.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании приступило к проработке сценариев возможного дефицита продуктов питания на фоне затяжного конфликта в Иране. Особое внимание уделено рискам перекрытия Ормузского пролива, которое может вызвать перебои с поставками углекислого газа, используемого в пищевой промышленности.