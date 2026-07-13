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Регион
13 июля, 14:21

В ХМАО семилетний мальчик на квадроцикле насмерть врезался в натянутый трос

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

В селе Тугияны Ханты-Мансийского автономного округа семилетний мальчик получил смертельные травмы, управляя квадроциклом. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.

В ХМАО семилетний мальчик на квадроцикле насмерть врезался в натянутый трос. Фото © Telegram / Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа

В ХМАО семилетний мальчик на квадроцикле насмерть врезался в натянутый трос. Фото © Telegram / Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа

По предварительным данным, ребёнок ехал вдоль берега и наехал на трос, которым был пришвартован теплоход. После столкновения мальчика доставили в больницу, однако спасти его врачам не удалось.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В прокуратуре региона сообщили, что расследование находится на контроле надзорного ведомства.

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Ранее в деревне Буреги Старорусского округа Новгородской области двое подростков на питбайке выехали на встречную полосу и столкнулись с автомобилем Toyota Camry, после чего питбайк загорелся. В аварии пострадали водитель 17 лет и его 16-летняя попутчица — оба в тяжёлом состоянии с ожогами доставлены в больницу. По факту проводится прокурорская проверка.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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