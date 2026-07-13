Младенца доставили в Иркутск на вертолёте санавиации с места лобового ДТП

В Иркутской области легковушка выскочила на полосу встречного движения и врезалась в кроссовер Toyota Rav 4. В последнем находились две девочки возрастом 1 и 2 года, обе получили травмы, пострадали также в этой машине водитель и его супруга. Пассажирка первого авто тоже госпитализирована. О случившемся пишет региональная Госавтоинспекция.