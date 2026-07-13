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13 июля, 09:08

Младенца доставили в Иркутск на вертолёте санавиации с места лобового ДТП

ДТП под Иркутском. Обложка © Telegram / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38

ДТП под Иркутском. Обложка © Telegram / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38

В Иркутской области легковушка выскочила на полосу встречного движения и врезалась в кроссовер Toyota Rav 4. В последнем находились две девочки возрастом 1 и 2 года, обе получили травмы, пострадали также в этой машине водитель и его супруга. Пассажирка первого авто тоже госпитализирована. О случившемся пишет региональная Госавтоинспекция.

ДТП под Иркутском. Фото © Telegram / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38

ДТП под Иркутском. Фото © Telegram / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38

ДТП под Иркутском. Фото © Telegram / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38

ДТП под Иркутском. Фото © Telegram / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38

«Дорожный инцидент произошёл накануне вечером на 1779 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Кочерикова. По предварительным сведениям, 33-летний водитель автомобиля «Volkswagen Golf», следуя в направлении города Черемхово, совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Toyota Rav 4», — уточнили в ведомстве.

Пострадавший грудной ребёнок в сопровождении матери был доставлен вертолётом санавиации в детскую клиническую больницу города Иркутска.

В Дагестане машина с двумя детьми сорвалась с 10-метрового обрыва
В Дагестане машина с двумя детьми сорвалась с 10-метрового обрыва

Ранее в Нижнем Тагиле мусоровоз «КамАЗ» насмерть сбил 4-летнюю девочку, которая без присмотра взрослых ехала на велосипеде по проезжей части. ДТП случилось 12 июля на улице Лисогорской.

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Татьяна Миссуми
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