Россиянка едва не съела фрагмент перчатки вместе с десертом Chikalab

Жительница Махачкалы заявила, что нашла посторонний предмет в протеиновом десерте Chikalab. Об этом она рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ.

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По словам девушки, утром она решила позавтракать десертом бренда от компании «Фитнес Фуд». После второго укуса она заметила внутри батончика фрагмент, похожий на часть резиновой перчатки. Сама покупательница предположила, что предмет мог попасть в продукт на производстве. После этого она направила жалобу на электронную почту производителя.

На момент обращения, как утверждает покупательница, ответа от компании она не получила. Официального комментария производителя по этой ситуации в исходном сообщении не приводится.

Ранее SHOT ПРОВЕРКА писала о другом случае с протеиновым десертом: в брауни компании «Роял Кейк» нашли почти в три раза больше углеводов и на четверть меньше белка, чем было указано производителем. Но резины в составе, по крайней мере, не было.