Путин: Ситуация с паводками в Дагестане остаётся непростой
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Ситуация с паводками в Дагестане остаётся непростой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки форума «Всё для Победы!» Народного фронта и общения с волонтёрами движения.
«Там ещё сейчас непростая ситуация», — отметил глава государства.
Также в ходе форума Владимир Путин лично пообщался с Шамилем Устарбековым, который лично спас 23 человека в зоне подтопления в Дагестане. Несмотня на расстройство аутистического спектра, он, услышав призывы о помощи, бросился в водный поток и начал вытаскивать людей. На вопрос президента о страхе мальчик ответил, что ему было «чуть-чуть» не по себе рисковать жизнью.
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