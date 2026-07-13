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13 июля, 14:36

Путин: Ситуация с паводками в Дагестане остаётся непростой

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Ситуация с паводками в Дагестане остаётся непростой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки форума «Всё для Победы!» Народного фронта и общения с волонтёрами движения.

«Там ещё сейчас непростая ситуация», — отметил глава государства.

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Около 130 коров и овец утонули при затоплении фермы в Дагестане

Также в ходе форума Владимир Путин лично пообщался с Шамилем Устарбековым, который лично спас 23 человека в зоне подтопления в Дагестане. Несмотня на расстройство аутистического спектра, он, услышав призывы о помощи, бросился в водный поток и начал вытаскивать людей. На вопрос президента о страхе мальчик ответил, что ему было «чуть-чуть» не по себе рисковать жизнью.

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Матвей Константинов
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