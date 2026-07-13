Путин: Ситуация с паводками в Дагестане остаётся непростой

Ситуация с паводками в Дагестане остаётся непростой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки форума «Всё для Победы!» Народного фронта и общения с волонтёрами движения.

Также в ходе форума Владимир Путин лично пообщался с Шамилем Устарбековым, который лично спас 23 человека в зоне подтопления в Дагестане. Несмотня на расстройство аутистического спектра, он, услышав призывы о помощи, бросился в водный поток и начал вытаскивать людей. На вопрос президента о страхе мальчик ответил, что ему было «чуть-чуть» не по себе рисковать жизнью.