В США палестинца едва не сняли с рейса за футболку с призывом не бомбить детей

В Соединённых Штатах пассажир рейса United Airlines из Атланты в Ньюарк едва не лишился места из-за надписи на своей футболке. Житель Нью-Джерси Сэм Саадех, имеющий палестинские корни, надел футболку с текстом «Бомбардировка детей — это не самооборона», сообщает CBS News.

По словам мужчины, бортпроводница потребовала покинуть салон и переодеться. Он выполнил требование, но посчитал поведение сотрудницы несправедливым и подал официальную жалобу в Министерство транспорта США. Саадех отметил, что смысл его надписи был превратно истолкован — он выступает против гибели детей, а не поддерживает политические лозунги.

«Вы считаете, что детей нельзя бомбить или что детей нужно бомбить? Что вас так оскорбляет?» — спросил он у стюардессы, но не получил ответа.

Мужчина уже обратился к юристам. Он подчеркнул, что его позиция проста и гуманна: бомбардировка детей недопустима для любого человека независимо от его происхождения. В авиакомпании пока не прокомментировали инцидент.

Ранее сообщалось, что аргентинского футболиста Эмилиано Эндрицци сняли с рейса в наручниках за шутку о бомбе, вызвавшую панику. Всех пассажиров вывели, самолёт проверили, другие рейсы задержали или отменили, затронув более 1,2 тысячи человек, а клуб рассматривал расторжение контракта.