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13 июля, 16:24

Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших в сторону Москвы

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале на платформе «Макс».

По словам градоначальника, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевшие на Москву», — написал Собянин.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с вечера 12 июля к столице летело более 350 беспилотников. Большая часть нейтрализована на дальних подступах, а на подлёте уничтожено 50. Экстренные службы работают на местах падения обломков.

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Анастасия Никонорова
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