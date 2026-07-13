Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших в сторону Москвы
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале на платформе «Макс».
По словам градоначальника, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевшие на Москву», — написал Собянин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с вечера 12 июля к столице летело более 350 беспилотников. Большая часть нейтрализована на дальних подступах, а на подлёте уничтожено 50. Экстренные службы работают на местах падения обломков.
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