Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 04:53

Собянин: Силы ПВО за ночь сбили 50 украинских БПЛА на подлёте к Москве

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 12 июля в сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников. Большая часть дронов была нейтрализована на дальних подступах силами ПВО, но на подлёте к столице уничтожено 50 аппаратов.

По словам Собянина, экстренные службы продолжают работать на местах падения обломков. Они проверяют территорию, уточняют последствия и обеспечивают безопасность жителей.

В окрестностях Ставрополя начался пожар в промзоне после атаки БПЛА
В окрестностях Ставрополя начался пожар в промзоне после атаки БПЛА

Ранее Life.ru писал, что в подмосковном посёлке Пионерский в Истре в результате падения вражеского дрона погибло три человека, ещё трое получили ранения, а пожар охватил пять частных домов. В Солнечногорске попадание БПЛА повредило многоквартирный дом, пострадали двое человек, им оказана вся необходимая помощь. Всего за ночь в Подмосковье сбили 81 дрон.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar