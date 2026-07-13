Собянин: Силы ПВО за ночь сбили 50 украинских БПЛА на подлёте к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 12 июля в сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников. Большая часть дронов была нейтрализована на дальних подступах силами ПВО, но на подлёте к столице уничтожено 50 аппаратов.

По словам Собянина, экстренные службы продолжают работать на местах падения обломков. Они проверяют территорию, уточняют последствия и обеспечивают безопасность жителей.

Ранее Life.ru писал, что в подмосковном посёлке Пионерский в Истре в результате падения вражеского дрона погибло три человека, ещё трое получили ранения, а пожар охватил пять частных домов. В Солнечногорске попадание БПЛА повредило многоквартирный дом, пострадали двое человек, им оказана вся необходимая помощь. Всего за ночь в Подмосковье сбили 81 дрон.