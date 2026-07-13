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13 июля, 18:24

Макрон заявил о минуте молчания перед матчем ЧМ в память о теракте в Ницце

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Перед полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Испании объявят минуту молчания в память о жертвах теракта в Ницце, заявил французский президент Эмманюэль Макрон. Он поблагодарил главу ФИФА Джанни Инфантино за то, что тот откликнулся на просьбу.

«Перед матчем Франция — Испания будет объявлена минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце, спустя десять лет после событий 14 июля 2016 года», — написал Макрон в X.

14 июля 2016 года в Ницце на Английской набережной грузовик протаранил толпу людей, собравшихся на фейерверк. Погибли 86 человек, более 450 пострадали. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство»*. Исполнитель был застрелен полицией на месте. В феврале 2026 года Кассационный суд Франции окончательно утвердил приговоры соучастникам теракта.

В полуфинале ЧМ-2026 сыграют Франция с Испанией и Англия с Аргентиной
В полуфинале ЧМ-2026 сыграют Франция с Испанией и Англия с Аргентиной
Напомним, Испания впервые с 2010 года пробилась в полуфинал чемпионата мира, обыграв Бельгию со счётом 2:1. На взятие ворот Руисом бельгийцы ответили точным выстрелом Де Кетеларе, однако на 88-й минуте Мерино принёс три очка Испании. Соперник по полуфиналу — Франция, игра состоится 14 июля.

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* Запрещённая в России террористическая организация.

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Александра Мышляева
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