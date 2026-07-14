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14 июля, 07:46

Прокуратура начала проверку из-за «‎портала в ад» у многоэтажек в Новосибирске

Провал в Новосибирске. Обложка © Max / Прокуратура Нвоосибирской области

Провал в Новосибирске. Обложка © Max / Прокуратура Нвоосибирской области

Прокуратура Новосибирской области начала проверку после обрушения грунта возле многоквартирного дома № 10 в Горском микрорайоне. На месте образовалась крупная яма, заполненная водой. Территорию вокруг «портала в ад» огородили сигнальной лентой. Сейчас там работают специалисты коммунальных служб.

Провал в Новосибирске. Фото © Max / Прокуратура Нвоосибирской области

Провал в Новосибирске. Фото © Max / Прокуратура Нвоосибирской области

«В ходе проверки будет дана оценка работе служб и ведомств, причастных к возникновению аварии и устранению её последствий», говорится в тексте ведомства в Max.

По предварительным данным, причиной происшествия стало повреждение водопровода. Из-за этого в близлежащих зданиях временно отключили воду. Позднее подачу ресурса восстановили. При этом работы на повреждённом участке продолжаются.

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Как сообщалось, в Новосибирске жители сразу нескольких многоэтажек остались без воды после масштабного проседания грунта в месте прохождения коммуникаций. Проблема коснулась домов на улицах Горского, Римского-Корсакова, Геодезической, Блюхера и Станиславского.

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Татьяна Миссуми
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