Семь городов ДНР остались без воды из-за прорыва магистрального водовода

В Донецкой Народной Республике произошла крупная коммунальная авария. Водоснабжение семи городов приостановлено из-за прорыва магистрального водовода. Об этом сообщили в региональном Минстрое.

Под отключение попали Енакиево, Углегорск, Дебальцево, Юнокоммунаровск, Ждановка, Кировское и Шахтёрск. Причиной аварии стал гидроудар, который произошёл после аварийного отключения электроэнергии на фильтровальных станциях.

На месте повреждения уже работают ремонтные бригады. Для скорейшего устранения порыва мобилизованы все необходимые силы и спецтехника. В ведомстве предупредили, что после завершения ремонта потребуется время на заполнение резервуаров и восстановление давления в системе. Подача воды в дома начнётся поэтапно, по мере заполнения сети.

Начисления за водоснабжение на время ремонтных работ производиться не будут. В Минстрое принесли извинения за временные неудобства и заверили, что делают всё возможное для скорейшего восстановления подачи воды.

Накануне Life.ru рассказывал, что циклон принёс в Тверскую область грозы и ливни. В Твери ураганный ветер повалил деревья, а часть улиц ушла под воду. МЧС выпустило экстренное предупреждение о шквалистом усилении ветра до 25 м/с и грозах. Гидрометцентр установил в регионе оранжевый уровень погодной опасности.