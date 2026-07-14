Война США и Ирана 14 июля: Трамп бомбит Бушер и АЭС, Тегеран уничтожает базы в Кувейте и Бахрейне, экс-президент задержан за «Моссад» Оглавление Атака США на АЭС «Бушер» и базы КСИР Иран бьёт по базам США в Кувейте и Бахрейне Авиаудары по Сане и Абхе: эскалация в Йемене Экс-президент Ирана задержан за связь с Израилем США нанесли удары по АЭС Бушер и базам КСИР, впервые применив морские дроны. Иран атаковал американские объекты в Кувейте и Бахрейне. Трамп объявил себя «стражем Ормуза». Экс-президент Ирана задержан за связь с «Моссадом» — дайджест Life.ru. 14 июля, 08:46 Трамп объявил себя «стражем» Ормуза 14 июля: США бомбят Бушер и остров Абу-Муса, Иран атакует базы в Бахрейне. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Атака США на АЭС «Бушер» и базы КСИР

8 июля президент США Дональд Трамп в Анкаре, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что перемирие между Ираном и Вашингтоном невозможно.

— Это очень интересный вопрос. Мне кажется, на этом всё закончилось. Я больше не хочу с ними иметь дело, — сказал Трамп.

В ночь на 8 июля Центральное командование США объявило об ударах по Ирану. Сделано это было на фоне сообщений об атаках Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на суда в Ормузском проливе.

Через несколько дней конфликт на Ближнем Востоке вернулся в горячую фазу. Помимо ракетных ударов по Ирану, США впервые использовали безэкипажные катера (БЭК). Морскими дронами американская армия ударила по иранской базе в Бендер-Аббасе. На этом объекте обслуживали подводные лодки и корабли.

В ночь с 13 на 14 июля ВС США провели очередную операцию. Атака на территорию Исламской Республики длилась больше пяти часов.

— Силы американской армии нанесли удар по военным объектам в Бушере, Чабахаре, Джаске, Конараке, на острове Абу-Муса и в Бендер-Аббасе, — сообщается в аккаунте Центрального командования США в соцсетях.

Американские военные планируют ослабить возможности Ирана нападать на грузовые суда в Ормузском проливе и лишить Тегеран военной компоненты в акватории коридора.

Кроме того, американские силы поразили здание на территории Бушерской АЭС, которое находится рядом с одним из ядерных реакторов, отметили авторы канала «Военная хроника».

Накануне глава «Росатома» Алексей Лихачёв говорил, что ведомство начало возвращать российских специалистов на АЭС, но процесс остановили из-за ударов по ней.

На фоне эскалации Трамп объявил Америку «стражем Ормузского пролива». По его словам, теперь Вашингтон полностью берёт на себя защиту морского коридора, но не бесплатно.

— Мы сохраним позиции в проливе и, вероятно, будем управлять им. Мы станем стражами пролива. И нам должны возместить расходы. Когда мы выполним нашу работу, нам заплатят, — заявил глава Белого дома в интервью Fox News.

Ормузский пролив. Фото © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Иран бьёт по базам США в Кувейте и Бахрейне

Два танкера ОАЭ были атакованы иранской армией в южной части Ормузского пролива в территориальных водах Омана, сообщили в Минобороны Арабских Эмиратов.

— В результате удара погиб один член экипажа танкера Mombasa, являющийся гражданином Индии. Ещё пострадали восемь человек: шесть граждан Индии и два украинца, из них четверо серьёзно ранены, — говорится в сообщении ведомства.

В Кувейте под атаки ВС Ирана попали американские базы на территории монархии. Дронами-камикадзе были поражены системы военной связи, склады с топливом и боеприпасами, комплекс противовоздушной обороны Patriot, а также диспетчерская вышка.

— Одной из целей Тегерана в Кувейте была морская буровая платформа. Из-за удара по объекту нанесён материальный ущерб установке, а также пострадал один работник. Кроме того, атакованы три пограничных центра на севере государства, — сообщили в аккаунте армии Кувейта.

В Бахрейне КСИР ударил по объектам на базе 5-го оперативного флота ВМС США.

— Военно-морские силы корпуса нанесли удары по складам оружия, центру спутниковой связи и жилым комплексам на базе «Джуффаир», — передаёт заявление КСИР телеканал Press TV.

Авиаудары по Сане и Абхе: эскалация в Йемене

Вооружённые сила Саудовской Аравии нанесли удары по аэропорту в Сане. Объект атаковали, чтобы сорвать рейс иранской авиакомпании Mahan Air, на котором делегация хуситов возвращалась с похорон Али Хаменеи в Иране.

— Борт был перенаправлен в Ходейду, где совершил благополучную посадку, — пишет канал «Военная хроника».

При этом ответственность за удар взяли на себя власти Йемена, поддерживаемые Эр-Риядом.

Военный представитель хуситов Яхья Сари подчеркнул, что агрессия Саудовской Аравии положила конец деэскалации в регионе и это не останется без ответа.

Уже ночью силы йеменских хуситов заявили об атаке аэропорта в городе Абха. Населённый пункт находится на юго-западе Саудовской Аравии. По словам Яхьи Сари, это был ответ за действия Эр-Рияда. Он также предостерёг авиакомпании от полётов в воздушном пространстве Саудовской Аравии.

Экс-президент Ирана задержан за связь с Израилем

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад арестован из-за связей с «Моссадом». Израильская разведка завербовала его около двух лет назад и рассматривала политика как возможного лидера переходного процесса после смены власти в Тегеране.

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Фото © ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Ахмадинежада задержали вскоре после появления на похоронах аятоллы Али Хаменеи и отправили под домашний арест, говорится в расследовании The New York Times.

Издание утверждает, что контакты между иранским чиновником и «Моссадом» проходили на территории Венгрии, в Гватемале и ряде стран. Кроме того, Махмуд Ахмадинежад получал от израильской стороны выплаты на покрытие части расходов.

Авторы Артём Артёмов