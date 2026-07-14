Российские военные из группировки «Центр» нашли необычные вещи на позициях ВСУ в Днепропетровской области. Среди прочего им попались сухпайки, в которых были банки с маринованными тараканами. Об этом рассказали бойцы РИА «Новости».

Командир расчёта беспилотников Антон Зайцев отметил, что на брошенных украинских позициях было много оружия и вещей иностранного производства — гранаты, противогазы, оружие НАТО.

«Попадались и сухие пайки разных стран. Среди них была банка с маринованными тараканами», — заявил собеседник агентства.

Другой военный, старший оператор дронов Константин Петухов, рассказал, что при осмотре одного из опорных пунктов ВСУ нашёл старую металлическую зажигалку Zippo с символикой Третьего рейха.

Ранее стало известно, что российские десантники в посёлке Васильевка в ДНР почти неделю получали продовольствие от украинского командования. Украинские военные по ошибке принимали их за своих бойцов и регулярно поставляли им провизию.