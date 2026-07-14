Командование Вооружённых сил Украины случайно около недели снабжало провизией российских десантников в посёлке Васильевка Донецкой Народной Республики. Украинские военные ошибочно принимали их за своих бойцов.

Об этой логистической ошибке рассказал разведчик 237-го полка 76-й дивизии ВДВ. Он входит в состав группировки войск «Центр» и использует позывной Макс.

«Командование продолжало им делать сбросы около недели, думали, что там свои сидят», — приводит слова военнослужащего ТАСС.