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10 июля, 03:29

Группировка «Север» за сутки сбила 164 БПЛА ВСУ и 52 октокоптера R-18

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Украинские силы понесли потери в зоне ответственности группировки войск «Север». По данным офицера пресс-центра Василия Межевых, за сутки уничтожены 22 пункта управления беспилотной авиацией, 164 БПЛА самолётного типа, 52 октокоптера R-18 и 8 наземных робототехнических комплексов противника.

«Уничтожено 22 пункта управления беспилотной авиацией, 164 БПЛА самолётного типа, 52 октокоптера типа R-18 и 8 наземных робототехнических комплексов противника», — доложил офицер.

Южная группировка за сутки уничтожила 23 пункта управления БПЛА ВСУ
Южная группировка за сутки уничтожила 23 пункта управления БПЛА ВСУ

Ранее российские военные освободили Васильевку в ДНР, проведя скрытное продвижение штурмовых групп и последующую зачистку населённого пункта. Старшина роты штурмового отряда 237-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии Антон Костров, рассказал, что военнослужащие проникали в населённый пункт небольшими отрядами. После закрепления на занятых участках они ожидали подхода других сил, а затем приступили к зачистке.

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Виталий Приходько
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