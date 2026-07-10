Украинские силы понесли потери в зоне ответственности группировки войск «Север». По данным офицера пресс-центра Василия Межевых, за сутки уничтожены 22 пункта управления беспилотной авиацией, 164 БПЛА самолётного типа, 52 октокоптера R-18 и 8 наземных робототехнических комплексов противника.

Ранее российские военные освободили Васильевку в ДНР, проведя скрытное продвижение штурмовых групп и последующую зачистку населённого пункта. Старшина роты штурмового отряда 237-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии Антон Костров, рассказал, что военнослужащие проникали в населённый пункт небольшими отрядами. После закрепления на занятых участках они ожидали подхода других сил, а затем приступили к зачистке.