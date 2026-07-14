В зоне СВО начали применять модернизированный робот «Штурмовик»

В зону спецоперации начал поступать модернизированный наземный робототехнический комплекс «Штурмовик». Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике «Дрон форс аэро».

По данным разработчика, комплекс доработали с учётом пожеланий российских военнослужащих. У «Штурмовика» в 1,5 раза увеличили колёсную базу, а также расширили нишу под полезную нагрузку.

Теперь робот может перевозить до 70 кг по дороге и до 50 кг по пересечённой местности. В компании отметили, что колёсную базу можно быстро менять под разные задачи и типы грунта — от песчаной почвы до болотистой местности.

Комплекс также получил две видеокамеры — в передней и задней частях платформы. В «Дрон форс аэро» пояснили, что это нужно для лучшего контроля обстановки при управлении роботом.

По словам разработчика, «Штурмовик» можно использовать в разных сценариях: для разминирования местности, прокладки маршрутов для пехоты, доставки грузов, а также в качестве ударного беспилотного средства.

В компании утверждают, что военнослужащие положительно оценивают возможности комплекса. Там отметили, что робот помогает прокладывать безопасный путь в любое время суток и при этом остаётся простым в использовании.

Активная разработка и испытания передовых отечественных систем ведутся и в гражданской сфере. В частности, ключевые испытания на безопасность прошёл новый двигатель ПД-8, предназначенный для самолётов Sukhoi Superjet 100, что стало одним из важнейших шагов для обеспечения независимости российского авиапрома.