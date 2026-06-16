От информатики до дронов: Как любовь к компьютерам привела студента из Москвы на СВО

Алексей Галаев ещё недавно учился в Российском технологическом университете МИРЭА по направлению «Информатика и вычислительная техника», а теперь проходит контрактную службу в войсках беспилотных систем, сообщает Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

По словам Галаева, решение пойти на службу для него не было чем-то далёким: среди его знакомых много тех, кто уже не первый год находится в зоне боевых действий.

«У меня много знакомых, кто воюет, и уже не первый год», — говорит боец.

Сейчас Алексей осваивает управление беспилотниками. Как следует из публикации, он хочет применить свои знания и навыки, чтобы внести вклад в выполнение боевых задач. Подготовка идёт в плотном режиме: теория, практика и постоянные занятия занимают почти весь день.

«День насыщенный, постоянно на занятиях. Только вечером есть пара часов отдохнуть», — признаётся Галаев.

В канале подчеркнули, что служба в войсках беспилотных систем сегодня требует не только выносливости, но и технической подготовки: операторам дронов приходится быстро учиться, работать с современной техникой и принимать решения в непростых условиях.

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