Три человека погибли при обрушении подъезда дома в Краснодоне ЛНР

Три человека погибли при обрушении подъезда жилого дома в Краснодоне Луганской Народной Республики, рассказали журналистам в пресс-службе МЧС России. Из-под завалов извлекли тела мужчины и двух женщин.

«Также силами сотрудников МЧС России одна женщина была спасена, с травмами она госпитализирована в медучреждение», — сказал собеседник ТАСС.

Луганский Следком возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека». На месте происшествия работают следователи.

Напомним, причиной обрушения подъезда в Краснодоне стал взрыв газа. Очаг находился на втором этаже здания. Открытого пожара не возникло.