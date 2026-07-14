Три человека погибли при обрушении подъезда дома в Краснодоне ЛНР
Место взрыва газа в Краснодоне ЛНР. Обложка © Telegram / Следком ЛНР
Три человека погибли при обрушении подъезда жилого дома в Краснодоне Луганской Народной Республики, рассказали журналистам в пресс-службе МЧС России. Из-под завалов извлекли тела мужчины и двух женщин.
«Также силами сотрудников МЧС России одна женщина была спасена, с травмами она госпитализирована в медучреждение», — сказал собеседник ТАСС.
Луганский Следком возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека». На месте происшествия работают следователи.
Напомним, причиной обрушения подъезда в Краснодоне стал взрыв газа. Очаг находился на втором этаже здания. Открытого пожара не возникло.
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