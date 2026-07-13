Вынесен приговор владельцу и аниматорам квеста в Махачкале, где сгорели девушки

В Дагестане суд вынес приговор владельцу квест-комнаты и двум аниматорам по делу о гибели двух девочек во время пожара в 2024 году. Владелец получил 5,5 лет колонии, его помощники — от 3,5 до 5,5 лет. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Суд признал всех троих виновными в оказании услуг, опасных для жизни и здоровья людей, что привело к смерти двоих человек. Кроме тюремного срока, каждому из осуждённых запретили на два года заниматься организацией квестов и любых других развлекательных мероприятий в закрытых помещениях.

«Ленинский районный суд Махачкалы вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя и двух местных жителей. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух лиц)», — сказал собеседник агентства.

Трагедия произошла в июле 2024 года в Махачкале. Во время игры в квест-комнате начался пожар — помещение загорелось из-за того, что услуги оказывались с нарушением правил безопасности. Две участницы погибли: одна от отравления угарным газом, другая — от ожогов. Ещё один посетитель получил тяжёлые травмы. Предположительно, огонь вспыхнул из-за воспламенения бензиновой жидкости во время игрового сеанса. Сразу после ЧП всех троих подозреваемых арестовали, но позже отпустили под домашний арест.