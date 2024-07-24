В Дагестане задержали второго аниматора "Дома ужасов", где сгорели две девушки

В Дагестане задержан второй аниматор квест-рума "Дом ужасов" в Махачкале, где погибло две посетительницы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского СУ СК РФ. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.