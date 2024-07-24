В Дагестане задержали второго аниматора "Дома ужасов", где сгорели две девушки
В Дагестане задержан второй аниматор квест-рума "Дом ужасов" в Махачкале, где погибло две посетительницы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского СУ СК РФ. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Задержанный допрошен в качестве подозреваемого, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Напомним, в "Доме ужасов" погибло два человека. Во время квеста 18-летний аниматор, исполнявший роль маньяка, приковал наручниками посетительницу, после чего облил её бензином. Далее парень поджёг перчатку и бросил её в сторону бензопил с керосином. Начался пожар, одна из девушек была прикована к стулу и сгорела заживо. Погибла и другая посетительница. Спутников жертв удалось спасти. На допросе один из задержанных аниматоров заявил, что "переборщил" с горючим.
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