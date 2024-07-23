После трагедии в Махачкале психолог раскрыл разрушительные последствия хоррор-квестов
Психолог Тараянц: Хоррор-квесты могут спровоцировать инфаркты и инсульты
Хоррор-квесты могут быть опасны для ментального здоровья и привести к травматическому стрессовому расстройству и различным фобиям. Кроме того, подобные развлечения способны спровоцировать инфаркт или инсульт. Об этом заявил клинический психолог Артём Тараянц в беседе с News.ru.
"В хоррор-квестах определяющей является роль аниматора. Именно от этого человека зависит уровень опасности. Уровень компетентности аниматора в хоррор-квестах никому, кроме работодателя, не известен, и его никто не может гарантировать. У каждого человека есть определённый порог толерантности к стрессу", — подчеркнул психолог.
А стресс может стать причиной развития многих психических и соматических заболеваний либо обострить уже существующие недуги. Риск получить инсульт или инфаркт не исключён даже у молодых людей, не говоря уже о более старшем поколении.
Напомним, об опасности хоррор-квестов снова заговорили после трагедии в Махачкале. В квест-руме "Дом ужасов" произошёл пожар, когда 18-летний аниматор, исполнявший роль маньяка, поджёг перчатку и отбросил её в сторону, где лежали бензопилы с керосином. В этот момент одна из участниц квеста была прикована наручниками к стулу и сгорела заживо. Также погибла ещё ода девушка, а вот их спутников удалось спасти. Аниматора уже задержали, на допросе он заявил, что для убедительности в рамках шоу облил участницу квеста бензином, но переборщил, и трюк пошёл не по плану.