После трагедии в Махачкале психолог раскрыл разрушительные последствия хоррор-квестов

Хоррор-квесты могут быть опасны для ментального здоровья и привести к травматическому стрессовому расстройству и различным фобиям. Кроме того, подобные развлечения способны спровоцировать инфаркт или инсульт. Об этом заявил клинический психолог Артём Тараянц в беседе с News.ru.

"В хоррор-квестах определяющей является роль аниматора. Именно от этого человека зависит уровень опасности. Уровень компетентности аниматора в хоррор-квестах никому, кроме работодателя, не известен, и его никто не может гарантировать. У каждого человека есть определённый порог толерантности к стрессу", — подчеркнул психолог.