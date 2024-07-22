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22 июля, 16:10

Милонов призвал приравнять квесты к аттракционам после трагедии в Махачкале

Пока в России нет законов, которые регулируют деятельность хоррор-квестов, их нужно временно закрыть. А решить проблему можно, приравняв их к аттракционам, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя трагедию в Махачкале, где две девушки заживо сгорели во время опасной игры.

"Пока у нас нет чёткого понимания, что можно допускать. Любая собака может устроить поджог. Чтобы квесты могли существовать, их надо приравнять к аттракционам. Тогда органы госвласти смогут их контролировать", — сказал депутат в эфире радио "Комсомольская правда".

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Напомним, две молодые девушки погибли в квест-комнате "Дом ужасов" в Махачкале. В ходе игры сотрудник поджёг специальную перчатку и отбросил в сторону, там лежали бензопилы с керосином. Всё вспыхнуло. В этот момент одна из участниц была прикована наручниками к стулу. Она сгорела заживо. Вторую девушку госпитализировали с ожогами 97% тела, позже она тоже скончалась в больнице. Молодым людям удалось спастись.

Обложка ©

ТАСС / Смышляев Алексей

Александра Мышляева
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