Милонов призвал приравнять квесты к аттракционам после трагедии в Махачкале
Пока в России нет законов, которые регулируют деятельность хоррор-квестов, их нужно временно закрыть. А решить проблему можно, приравняв их к аттракционам, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя трагедию в Махачкале, где две девушки заживо сгорели во время опасной игры.
"Пока у нас нет чёткого понимания, что можно допускать. Любая собака может устроить поджог. Чтобы квесты могли существовать, их надо приравнять к аттракционам. Тогда органы госвласти смогут их контролировать", — сказал депутат в эфире радио "Комсомольская правда".
Напомним, две молодые девушки погибли в квест-комнате "Дом ужасов" в Махачкале. В ходе игры сотрудник поджёг специальную перчатку и отбросил в сторону, там лежали бензопилы с керосином. Всё вспыхнуло. В этот момент одна из участниц была прикована наручниками к стулу. Она сгорела заживо. Вторую девушку госпитализировали с ожогами 97% тела, позже она тоже скончалась в больнице. Молодым людям удалось спастись.
ТАСС / Смышляев Алексей