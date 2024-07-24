"Смерть же была неумышленной": Семья девушки, сгоревшей на квесте в Махачкале, простила аниматора
Друг владельца квеста в Махачкале: Семья погибшей простила аниматора
Последствия смертельного пожара на квесте "Дом ужасов" в Махачкале. Обложка © Telegram / Следком
Семья девушки, которая погибла во время квеста в Махачкале, простила аниматора, обвиняемого в смерти дочери. Об этом рассказал приятель владельца смертельного "Дома ужасов" Азим Давыдов в беседе с 360.ru.
"Там две девочки скончались. С родителями одной встреча уже прошла, та сторона их простила. Ещё есть другая сторона, туда пока не ездили. Не знаю, как там будут обстоять дела. Наверное, такой же исход", — сказал он.
Давыдов отметил, что прощение за причинение смерти по неосторожности предусмотрено местными религиозными традициями.
"Смерть была же неумышленная, этого горя никто не хотел. И, как правило, по религии, по нашим обычаям прощают обвиняемую сторону. Так что мы ожидали такой исход, тем более это больше связано с муфтиятом", — добавил он.
Двое аниматоров задержаны, а вот владелец квеста проходит по делу свидетелем. Он находится дома под подпиской и иногда выезжает для дачи показаний.
Напомним, что 22 июля в Махачкале в квест-руме "Дом ужасов" произошёл пожар прямо во время мероприятия, в котором участвовали две пары. Пламя вспыхнуло после того, как 18-летний аниматор, исполнявший роль маньяка, поджёг перчатку и отбросил в сторону, где лежали бензопилы с керосином. В этот момент одна из участниц была прикована наручниками к стулу. Двоих парней удалось спасти. А обе девушки скончались, им было 19 и 25 лет. Аниматор сбежал, но его уже задержали. Подозреваемый рассказал на допросе, что для убедительности в ходе перформанса облил участницу квеста бензином, но переборщил и трюк не удался. Его арестовали. Также задержан второй аниматор.