"Смерть же была неумышленной": Семья девушки, сгоревшей на квесте в Махачкале, простила аниматора

Семья девушки, которая погибла во время квеста в Махачкале, простила аниматора, обвиняемого в смерти дочери. Об этом рассказал приятель владельца смертельного "Дома ужасов" Азим Давыдов в беседе с 360.ru.

"Там две девочки скончались. С родителями одной встреча уже прошла, та сторона их простила. Ещё есть другая сторона, туда пока не ездили. Не знаю, как там будут обстоять дела. Наверное, такой же исход", — сказал он.

Давыдов отметил, что прощение за причинение смерти по неосторожности предусмотрено местными религиозными традициями.

"Смерть была же неумышленная, этого горя никто не хотел. И, как правило, по религии, по нашим обычаям прощают обвиняемую сторону. Так что мы ожидали такой исход, тем более это больше связано с муфтиятом", — добавил он.