"Ветераны России" после трагедии в Дагестане призвали запретить опасные квесты

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" после трагедии в Дагестане призвало запретить опасные квесты. Представители организации рассказали в беседе с Life.ru, что уже направили обращения о написании соответствующего законопроекта в Роспотребнадзор и Госдуму. По словам председателя движения, добровольца спецоперации Ильдара Резяпова, нынешние нормы не могут гарантировать безопасность таких мероприятий.

"Неужели ещё до сих пор никому это не ясно? Предприниматели "играют в свой бизнес" на квестах, не думая о безопасности людей. Кому не хватает адреналина, милости просим на СВО", — отметил он.

Общественник не понимает, как владелец квест-рума в Махачкале мог нанять в качестве аниматора 18-летнего парня, ничего не знающего о технике безопасности. И виноваты в смертях не только исполнители, но и организаторы и владельцы. По мнению Резяпова, в РФ необходимо ужесточить законодательство, регулирующее квесты. Как это было с "детским" ГОСТом, запрещающим использование опасных предметов и огня.

Однако вопрос безопасности взрослых квестов всё ещё остаётся "дискуссионным". Общественник призвал ввести обязательное лицензирование с выполнением всех требований безопасности — пожарных, медицинских и образовательных. Также он потребовал ужесточить контроль над организаторами квестов.