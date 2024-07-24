"Ветераны России" после трагедии в Дагестане призвали запретить опасные квесты
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" после трагедии в Дагестане призвало запретить опасные квесты. Представители организации рассказали в беседе с Life.ru, что уже направили обращения о написании соответствующего законопроекта в Роспотребнадзор и Госдуму. По словам председателя движения, добровольца спецоперации Ильдара Резяпова, нынешние нормы не могут гарантировать безопасность таких мероприятий.
"Неужели ещё до сих пор никому это не ясно? Предприниматели "играют в свой бизнес" на квестах, не думая о безопасности людей. Кому не хватает адреналина, милости просим на СВО", — отметил он.
Общественник не понимает, как владелец квест-рума в Махачкале мог нанять в качестве аниматора 18-летнего парня, ничего не знающего о технике безопасности. И виноваты в смертях не только исполнители, но и организаторы и владельцы. По мнению Резяпова, в РФ необходимо ужесточить законодательство, регулирующее квесты. Как это было с "детским" ГОСТом, запрещающим использование опасных предметов и огня.
Однако вопрос безопасности взрослых квестов всё ещё остаётся "дискуссионным". Общественник призвал ввести обязательное лицензирование с выполнением всех требований безопасности — пожарных, медицинских и образовательных. Также он потребовал ужесточить контроль над организаторами квестов.
"В квестах должно быть запрещено использование любого оружия, колюще-режущих предметов и воспламеняющихся веществ!", — отметил Резяпов.
Напомним, в квест-руме "Дом ужасов" в Махачкале произошла трагедия: 18-летний аниматор поджёг перчатку и бросил её в сторону бензопил с керосином, после чего на месте вспыхнул пожар, убивший двух посетительниц. Одна из них была прикована к стулу. Их спутников удалось спасти. Аниматора задержали. На допросе он заявил, что облил участницу квеста горючим и "переборщил". Его заключили под стражу. Также задержан ещё один актёр, участвовавший в квесте.
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