В Дагестане арестовали 18-летнего аниматора "Дома ужасов", где сгорели девушки
Аниматора квест-комнаты в Махачкале, в которой из-за пожара погибли две посетительницы, арестовали на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.
"По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего аниматора, бросившего горящую перчатку на ёмкость с бензином", — говорится в сообщении.
Напомним, на днях в Махачкале погибли две девушки, получившие сильные ожоги на квесте. Как выяснилось, 18-летний аниматор, исполнявший роль маньяка, приковал наручниками посетительницу, после чего облил её бензином. Далее парень поджёг перчатку и бросил её в сторону бензопил с керосином. Начался пожар, одна из девушек была прикована к стулу и сгорела заживо. В больнице погибла и другая посетительница. Спутников жертв удалось спасти. На допросе один из задержанных аниматоров заявил, что "переборщил" с горючим. Также в ходе расследования выяснилось, что в квесте участвовал ещё один аниматор, сегодня, 24 июля, его задержали.
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