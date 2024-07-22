Выживший в "Доме ужасов" дагестанец рассказал о попытке вытащить жену из огня

Саид, один из четверых молодых людей, отправившихся проходить квест в "Доме ужасов" в Махачкале, в момент пожара находился не вместе с погибшими девушками, а в другой части помещения и сам смог выбраться на улицу через дым только с помощью звавшего его по имени товарища. Об этом выживший в кошмарном происшествии парень рассказал в комментарии SHOT.

Саид и Асият. Фотография © SHOT

В разговоре с телеграм-каналом, 20-летний молодой человек сообщил, что, когда вспыхнуло пламя, он и второй парень были отдельно от девушек и помещение очень быстро затянуло дымом. Его другу удалось найти выход и тот звал Саида, что он мог выбраться на звук голоса, что и спасло парню жизнь. Попытка найти девушек в охваченном огнём квест-руме стала бы для ребят самоубийством — дело не только в полной задымлённости, но и в том, что помещение было сделано в виде лабиринта.

Оказавшись на свежем воздухе, Саид увидел 18-летнего аниматора по имени Шамиль, по неосторожности которого всё и произошло. Пострадавший молодой человек рассказывает, что тот предпринял попытку выручить девушек из полыхающего здания — он надел противогаз и вместе с Саидом вошёл в помещение, но вышел обратно через 15 секунд, не выдержав бешеного жара.