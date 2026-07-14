Пассажиры рейса в Анталью застряли в Кольцово на девять часов
Прокуратура проверит задержку рейса Екатеринбург — Анталья
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса Екатеринбург — Анталья авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолёт должен был вылететь из аэропорта Кольцово в 03:55, но отправление перенесли на 13:00.
Речь идёт о рейсе U6-1575. В итоге задержка составила около девяти часов.
В прокуратуре сообщили, что проверяют, соблюдал ли перевозчик права пассажиров. В частности, речь идёт о предоставлении комплекса услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.
По итогам проверки надзорное ведомство оценит действия сотрудников авиакомпании.
Если будут выявлены нарушения, прокуратура примет меры реагирования.
При задержке рейса авиакомпания обязана бесплатно предоставить пассажирам базовые услуги ожидания. Сразу должны организовать хранение багажа, а пассажирам с детьми до семи лет — доступ в комнату матери и ребёнка. Если ожидание превышает два часа, людям положены прохладительные напитки и возможность сделать два телефонных звонка или отправить два сообщения. После четырёх часов задержки перевозчик должен обеспечить горячее питание, а затем повторять его каждые шесть часов днём и каждые восемь часов ночью. При задержке более восьми часов днём или более шести часов ночью пассажиров должны разместить в гостинице и организовать трансфер до неё и обратно. Эти услуги должны предоставляться независимо от причины задержки рейса
Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.