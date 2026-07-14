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14 июля, 09:15

Пассажиры рейса в Анталью застряли в Кольцово на девять часов

Прокуратура проверит задержку рейса Екатеринбург — Анталья

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса Екатеринбург — Анталья авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолёт должен был вылететь из аэропорта Кольцово в 03:55, но отправление перенесли на 13:00.

Речь идёт о рейсе U6-1575. В итоге задержка составила около девяти часов.

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В прокуратуре сообщили, что проверяют, соблюдал ли перевозчик права пассажиров. В частности, речь идёт о предоставлении комплекса услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.

По итогам проверки надзорное ведомство оценит действия сотрудников авиакомпании.

Если будут выявлены нарушения, прокуратура примет меры реагирования.

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При задержке рейса авиакомпания обязана бесплатно предоставить пассажирам базовые услуги ожидания. Сразу должны организовать хранение багажа, а пассажирам с детьми до семи лет — доступ в комнату матери и ребёнка. Если ожидание превышает два часа, людям положены прохладительные напитки и возможность сделать два телефонных звонка или отправить два сообщения. После четырёх часов задержки перевозчик должен обеспечить горячее питание, а затем повторять его каждые шесть часов днём и каждые восемь часов ночью. При задержке более восьми часов днём или более шести часов ночью пассажиров должны разместить в гостинице и организовать трансфер до неё и обратно. Эти услуги должны предоставляться независимо от причины задержки рейса

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Марина Фещенко
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