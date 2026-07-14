Пассажиры рейса в Анталью застряли в Кольцово на девять часов

При задержке рейса авиакомпания обязана бесплатно предоставить пассажирам базовые услуги ожидания. Сразу должны организовать хранение багажа, а пассажирам с детьми до семи лет — доступ в комнату матери и ребёнка. Если ожидание превышает два часа, людям положены прохладительные напитки и возможность сделать два телефонных звонка или отправить два сообщения. После четырёх часов задержки перевозчик должен обеспечить горячее питание, а затем повторять его каждые шесть часов днём и каждые восемь часов ночью. При задержке более восьми часов днём или более шести часов ночью пассажиров должны разместить в гостинице и организовать трансфер до неё и обратно. Эти услуги должны предоставляться независимо от причины задержки рейса