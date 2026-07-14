Официальный дилер Уимблдона: Саша Барон Коэн попал в руки полиции из-за неудачного розыгрыша

Саша Барон Коэн устроил громкий перформанс на финале Уимблдона, появившись на трибунах в образе своего культового персонажа Али Джи. Актёр был в белом костюме с надписью «Официальный дилер» и предлагал болельщикам пакетики с таинственным веществом, внешне похожим на наркотики. Шутка не понравилась некоторым зрителям — они вызвали полицию, которая вывела артиста с трибун.

«Я намерен продать как можно больше <...>, пока я здесь», — говорил актёр. Однако, по данным источников, сообщения об аресте были преувеличены.

Ранее рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) не признал себя виноватым в пропаганде наркотиков. Он считает, что поводом для административного дела могли послужить его слова из интервью, а не песни. По словам исполнителя, он узнал о случившемся из новостей — до этого никто к нему не обращался и не предупреждал. Птаха заявил, что никогда не пропагандировал наркотики, а просто рассказывал о своём опыте и историях знакомых.