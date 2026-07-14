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Регион
14 июля, 09:56

Стало известно о наградах боксёра-чемпиона, которого ВСУ убили с мамой и собакой

Владислав Карпачев. Обложка © Telegram / Федерация бокса Украины

Владислав Карпачев. Обложка © Telegram / Федерация бокса Украины

Украинские военные истязали 26-летнего боксёра Владислава Карпачева перед его убийством в селе Гришино под Красноармейском в ДНР. Тела спорстмена и его матери нашёл отец семейства, когда вернулся домой. Карпачев входил в состав молодёжной сборной Украины, был обладателем серебряных и бронзовых наград, в том числе завоёванных на европейских соревнованиях.

«Забрали [украинские военные] старую «Тойоту», восемь тысяч долларов, и ещё какие-то копейки — гривны», — рассказал отец погибшего.

Он добавил в беседе с журналистами, что его сына перед смертью сильно пытали. Видимо, украинские боевики требовали денег и имущество, хотя семья была обычная и не имела богатств.

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Напомним, военные ВСУ убили 26-летнего чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева и его мать в селе Гришино под Красноармейском. Молодой человек активно выступал на соревнованиях по всей стране и готовился к мировому первенству. Сосед рассказал отцу семейства о приходе боевиков ВСУ, которые застрелили собаку во дворе и угнали машину. В мать семейства было выпущено семь пуль из автомата, а в её сына — пять.

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Татьяна Миссуми
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