Украинские военные истязали 26-летнего боксёра Владислава Карпачева перед его убийством в селе Гришино под Красноармейском в ДНР. Тела спорстмена и его матери нашёл отец семейства, когда вернулся домой. Карпачев входил в состав молодёжной сборной Украины, был обладателем серебряных и бронзовых наград, в том числе завоёванных на европейских соревнованиях.

«Забрали [украинские военные] старую «Тойоту», восемь тысяч долларов, и ещё какие-то копейки — гривны», — рассказал отец погибшего.

Он добавил в беседе с журналистами, что его сына перед смертью сильно пытали. Видимо, украинские боевики требовали денег и имущество, хотя семья была обычная и не имела богатств.

Напомним, военные ВСУ убили 26-летнего чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева и его мать в селе Гришино под Красноармейском. Молодой человек активно выступал на соревнованиях по всей стране и готовился к мировому первенству. Сосед рассказал отцу семейства о приходе боевиков ВСУ, которые застрелили собаку во дворе и угнали машину. В мать семейства было выпущено семь пуль из автомата, а в её сына — пять.