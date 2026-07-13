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Регион
13 июля, 11:50

Зеленский признал зверское убийство двух гражданских бойцами ВСУ под Киевом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Владимир Зеленский признал факт расправы бойцами ВСУ на двумя жителями Калиновки в Киевской области. Заявление на этот счёт он опубликовал в телеграм-канале.

Он сообщил о задержании группы военнослужащих, причастных к жестокому убийству. По словам главы киевского режима, уже схвачены десять человек, среди которых оказались военные и экс-командир 155-й механизированной бригады Станислав Лучанов.

Министр внутренних дел Игорь Клименко также высказался по данному поводу. Он уточнил, что жертвами стали два брата, и назвал действия боевиков бандитскими. Глава МВД подчеркнул, что резонанс вокруг случившегося вынудил начать общественное обсуждение манеры поведения отдельных представителей вооружённых сил в тылу.

Клименко добавил, что улаживать конфликты с помощью криминальных методов недопустимо. По факту произошедшего продолжаются следственные действия.

Беглый командир 155-й бригады ВСУ задержан в Киеве за приказ убить двух братьев
Беглый командир 155-й бригады ВСУ задержан в Киеве за приказ убить двух братьев

Напомним, что фигурантами дела о похищении и умышленном убийстве двух братьев в Киевской области стали военные 155-й отдельной механизированной бригады, которых отстранили от службы. Военная служба правопорядка и командование взаимодействуют со следствием, а главком ВСУ после резонанса поручил усилить профилактику нарушений дисциплины и превышения полномочий в армейской среде.

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Юрий Лысенко
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